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04:31, 21 мая 2025Наука и техника

Пользователей Android атаковал «Калейдоскоп»

Пользователей Android атаковали рекламой, которую невозможно пропустить
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Специалисты компании Malwarebytes предупредили пользователей Android о приложениях с нелегальной рекламой. Об этом сообщает газета Daily Express.

Авторы отчета рассказали о новой атаке под названием Kaleidoscope («Калейдоскоп»), в рамках которой злоумышленники распространяют фейковые версии популярных приложений. Цель неизвестных заключается в установке программ на Android-смартфоны и показе с их помощью рекламы для последующего заработка.

«После установки на телефон приложения начинают бомбардировать вас непропускаемой рекламой», — заметили журналисты. По словам специалистов, в неограниченном показе рекламы не заинтересованы ни пользователи смартфонов, ни рекламодатели. При этом почти невозможно выяснить, в каком приложении — настоящем или фейковом — показывается реклама, так как она имеет единый идентификатор.

Специалисты Malwarebytes заявили, что поддельные приложения были установлены миллионы раз. По их словам, чаще всего фейковые программы распространяются через альтернативные магазины. В этой связи эксперты рекомендовали устанавливать приложения через Google Play, ограничивать разрешения для программ и своевременно устанавливать обновления и патчи Android.

В середине мая корпорация Google анонсировала новые функции экосистемы операционных систем Android. В том числе компания показала новый дизайн Material 3 Expressive.

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