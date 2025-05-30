Возвращение Toyota на российский рынок опровергли

ТАСС: Эксперт Кадаков опроверг официальное возвращение Toyota на рынок РФ

Возобновление продаж некоторых моделей Toytota в России не означает полноценного возвращения японского автогиганта на отечественный рынок. Об этом автоэксперт Максим Кадаков рассказал ТАСС.

По его словам, «надо спокойно относиться ко всем этим заявлениям о том, что какая-то компания что-то стала продавать». «Сегодня автомобили везутся, завтра они могут не везтись», — сказал Кадаков, опровергая возможный повторный приход Toyota в Россию. «Никакого официального выхода нет», — сказал он, отметив, что речи о возвращении официального представительства и прямых продаж авто сейчас не идет.

Ранее Авто Mail, проанализировав объявления, выяснил, что дочка японской компании — ООО «СП Бизнес Кар» — возобновила продажи автомобилей в России, в частности, предлагая приобрести в столице новейший внедорожник Land Cruiser Prado 2024 года выпуска по цене от 10,7 миллиона рублей.

О том, что Toyota тайно обсуждает со своими бывшими дилерами возможное возвращение в Россию, журналистам стало известно в начале марта. Тогда же сообщалось, что при самых благоприятных условиях такое возвращение займет не менее двух-трех лет, а цены на машины могут в этом случае оказаться даже выше, чем на те, что ввозятся сейчас по параллельному импорту.