Toyota провела тайные переговоры с бывшими автодилерами из России

Mash: Toyota организовала секретный вип-сбор для экс-дилеров из России

Руководство японской автомобильной компании Toyota впервые организовало секретный вип-сбор для бывших дилеров из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Сообщается, что группе из нескольких десятков человек оплатили полет с 9 по 12 февраля на самолете бизнес-класса в Дубай и обратно, сняли отель топ-уровня и заставили подписать бумаги о неразглашении. Также канал сообщает, что бывшими представителями Toyota в России связался головной офис и предложил скататься в ОАЭ, чтобы «отдохнуть и посекретничать».

Руководство Toyota извинилось за уход компании из России и борьбу с импортом, объяснив это тем, что были вынуждены так поступить. По информации канала, руководство компании пообещало экс-дилерам первыми «стоять на пороге» как только «ситуация наладится». Mash предрек следующую встречу, которая, предварительно, назначена на март 2025 года.

Ранее коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин сообщил, что больше всего шансов наладить поставки или выпуск машин на российском рынке в среднесрочной перспективе будет у корейского концерна Hyundai Motor Group. По его словам, не стоит исключать и возможного возвращения в РФ Toyota.

