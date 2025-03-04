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13:51, 4 марта 2025Экономика

Россиянам предсказали сроки возвращения Toyota

Автоэксперт Иванов: Toyota вернется в Россию не раньше, чем через 2-3 года
Кирилл Луцюк

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

При самых благоприятных условиях Toyota вернется в Россию как минимум через два-три года. Об этом заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Его процитировала «Российская газета».

Эксперт убежден, что в случае возвращения этого японского бренда тот сможет создать серьезную конкуренцию китайским автомобилям. Впрочем, цена Toyota будет точно не ниже, чем сейчас, когда эти транспортные средства попадают в РФ по параллельному импорту.

Другой автоэксперт Денис Гаврилов также отметил, что потребители не сразу смогут принять новую стоимость ранее популярных японских автомашин, если бренд снова придет в РФ.

Ранее появилась информация, что руководство Toyota организовало секретный ВИП-сбор для бывших дилеров из России и пообещало им первыми «стоять на пороге», как только «ситуация наладится». Встреча прошла в Дубае. Ее участники будто бы подписали бумаги о неразглашении.

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