Врач назвал одну реакцию на алкоголь признаком повышенного риска рака

Врач Мрозински: Покраснение лица после алкоголя указывает на риск рака

Покраснение лица после употребления алкоголя часто указывает на повышенный риск развития рака органов пищеварения. Об этом признаке предупредил врач неотложной помощи Майкл Мрозински, пишет Daily Mail.

Врач объяснил, что эта распространенная реакция на алкоголь объясняется высоким уровнем ацетальдегида. По его словам, это токсичное вещество заставляет кровь приливать к лицу, а еще вызывает головную боль, тошноту и учащенное сердцебиение. Мрозински добавил, что дальнейшее накопление ацетальдегида отравляет органы верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. «Если вы краснеете, когда пьете, вы подвергаетесь большему риску развития рака желудка, пищевода и, возможно, рака поджелудочной железы», — заявил врач.

Специалист отметил, что способность организма быстро избавляться от токсичного ацетальдегида зависит от нескольких генов. Поэтому единственным способом уменьшить риск при восприимчивости к алкоголю он назвал отказ от спиртных напитков.

Ранее врач Ана Перес Бальеста заявила, что любители выпивать бокал вина за ужином могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. По ее словам, ежедневное употребление спиртного особенно вредно для людей с высоким давлением, сахарным диабетом и повышенным уровнем холестерина в крови.