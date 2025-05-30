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11:32, 30 мая 2025Забота о себе

Врач назвал одну реакцию на алкоголь признаком повышенного риска рака

Врач Мрозински: Покраснение лица после алкоголя указывает на риск рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sara Canonici / Unsplash

Покраснение лица после употребления алкоголя часто указывает на повышенный риск развития рака органов пищеварения. Об этом признаке предупредил врач неотложной помощи Майкл Мрозински, пишет Daily Mail.

Врач объяснил, что эта распространенная реакция на алкоголь объясняется высоким уровнем ацетальдегида. По его словам, это токсичное вещество заставляет кровь приливать к лицу, а еще вызывает головную боль, тошноту и учащенное сердцебиение. Мрозински добавил, что дальнейшее накопление ацетальдегида отравляет органы верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. «Если вы краснеете, когда пьете, вы подвергаетесь большему риску развития рака желудка, пищевода и, возможно, рака поджелудочной железы», — заявил врач.

Специалист отметил, что способность организма быстро избавляться от токсичного ацетальдегида зависит от нескольких генов. Поэтому единственным способом уменьшить риск при восприимчивости к алкоголю он назвал отказ от спиртных напитков.

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