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15:31, 30 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о последствиях чистки кишечника

Врач Ольга Евлашева: Процедуры по очищению кишечника опасны для здоровья
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Различные детокс-диеты, слабительные чаи, гидроколонотерапия не помогают очистить организм, заявила гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева. О последствиях таких чисток кишечника она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Стоит отметить, что в медицине не существует понятия "шлаки", а проводить различные процедуры по очищению кишечника бесполезно, поскольку он самостоятельно очищается благодаря естественным процессам — перистальтике и регулярному стулу. При этом печень и почки нейтрализуют и выводят токсины без помощи каких-либо детокс-программ», — рассказала врач.

Она подчеркнула, что такие чистки не только бесполезны, но и опасны для здоровья. Например, регулярное проведение гидроколонотерапии или клизм вымывает полезные бактерии из кишечника, что нарушает баланс его микрофлоры, а также приводит к травмам слизистых кишечника, уточнила она.

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Доктор добавила, что чаи со слабительным эффектом могут вызывать обезвоживание. Кроме того, длительное употребление подобных напитков может спровоцировать привыкание, в результате чего ЖКТ перестает работать самостоятельно.

Различные детокс-программы, например, употребление исключительно соков, или длительные периоды голодания лишают организм необходимых питательных веществ: белков, жиров и клетчатки, что негативно сказывается на пищеварении. Более того, столь жесткие ограничения могут вызвать развитие желчнокаменной болезни и пищевые срывы и, как следствие, набор веса

Ольга Евлашевагастроэнтеролог

Ранее диетолог Джоанна Аподака заявила, что шесть ежедневных привычек могут привести к проблемам с желудком и кишечником. Одной из них специалистка назвала недостаточное употребление воды.

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