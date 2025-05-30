Выдача одного вида кредитов в России обрушилась

НБКИ: Объем выданных в России автокредитов упал на 55,5 % в январе-апреле

По итогам первых четырех месяцев 2025 года суммарный объем выданных в России автокредитов сократился на 55,5 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустился до отметки в 337 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в январе-апреле прошлого года отечественные финансовые организации выдали гражданам автозаймы на 758,1 миллиарда рублей. Таким образом, за 12 месяцев показатель просел на 421,1 миллиарда.

Наибольший объем автозаймов традиционно выдали жителям крупнейших российских городов и регионов. Сумма выданных в Москве автокредитов за отчетный период составила 32,5 миллиарда рублей, Московской области — 28,1 миллиарда, Санкт-Петербурге — 18,9 миллиарда. В топ-5 по этому показателю также вошли Краснодарский край (17,5 миллиарда) и Республика Татарстан (16,5 миллиарда).

Самое стремительное сокращение объемов выданных автозаймов эксперты зафиксировали в Ростовской, Новосибирской и Кемеровской областях. В первой показатель просел 61,3 процента, во второй — на 58,4 процента, а в третьей — на 57,5 процента. Заметно снизилась сумма одобренных автокредитов и в Санкт-Петербурге (минус 56,3 процента). В Московской области, в свою очередь, показатель сократился на 56 процентов, а в Москве — на 55,9 процента, заключили аналитики.

Вместе с падением объемов выданных автокредитов эксперты фиксируют стабильное снижение числа одобренных заявок клиентов по такого рода займам. В феврале доля отрицательных ответов по этим обращениям выросла до 81,1 процента, отмечали в НБКИ, За второй месяц весны, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число одобренных заявок сократилось на 31 процент год к году. Аналитики связывают подобную динамику с ужесточением регулирования выдач со стороны Центробанка (ЦБ), а также с ростом рисков невыплат на фоне заметного удорожания автокредитов.