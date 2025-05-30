Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:47, 30 мая 2025Экономика

Выдача одного вида кредитов в России обрушилась

НБКИ: Объем выданных в России автокредитов упал на 55,5 % в январе-апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам первых четырех месяцев 2025 года суммарный объем выданных в России автокредитов сократился на 55,5 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустился до отметки в 337 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в январе-апреле прошлого года отечественные финансовые организации выдали гражданам автозаймы на 758,1 миллиарда рублей. Таким образом, за 12 месяцев показатель просел на 421,1 миллиарда.

Наибольший объем автозаймов традиционно выдали жителям крупнейших российских городов и регионов. Сумма выданных в Москве автокредитов за отчетный период составила 32,5 миллиарда рублей, Московской области — 28,1 миллиарда, Санкт-Петербурге — 18,9 миллиарда. В топ-5 по этому показателю также вошли Краснодарский край (17,5 миллиарда) и Республика Татарстан (16,5 миллиарда).

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

Самое стремительное сокращение объемов выданных автозаймов эксперты зафиксировали в Ростовской, Новосибирской и Кемеровской областях. В первой показатель просел 61,3 процента, во второй — на 58,4 процента, а в третьей — на 57,5 процента. Заметно снизилась сумма одобренных автокредитов и в Санкт-Петербурге (минус 56,3 процента). В Московской области, в свою очередь, показатель сократился на 56 процентов, а в Москве — на 55,9 процента, заключили аналитики.

Вместе с падением объемов выданных автокредитов эксперты фиксируют стабильное снижение числа одобренных заявок клиентов по такого рода займам. В феврале доля отрицательных ответов по этим обращениям выросла до 81,1 процента, отмечали в НБКИ, За второй месяц весны, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число одобренных заявок сократилось на 31 процент год к году. Аналитики связывают подобную динамику с ужесточением регулирования выдач со стороны Центробанка (ЦБ), а также с ростом рисков невыплат на фоне заметного удорожания автокредитов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Встреча больше напоминала стрелку». Генерал-майор ФСБ назвал подозрительные детали в подрыве ветерана СВО Гурциева

    Врач предупредил о риске использования одного полотенца на двоих

    Россиянку избили шейкером с водой в фитнес-клубе

    Определились финалисты Кубка Стэнли

    Шац сравнил эмиграцию с травмой

    Стоимость летнего гардероба в России подсчитали

    Вызвавший обсуждение в сети своими фото депутат изменился в зоне СВО

    Перспективы McDonald’s вернуться в Россию оценили

    Россиянин пробил кулаком полотно с портретами фронтовиков и поплатился

    На Украине толпа заблокировала автомобиль с мобилизованным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости