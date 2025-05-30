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02:32, 30 мая 2025Наука и техника

Смартфоны Xiaomi получили Android 16

Xiaomi выпустила бета-версию Android 16 с HyperOS 2.3 для Xiaomi 15
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Xiaomi

Китайская корпорация Xiaomi начала тестировать новое поколение операционной системы Android для своих смартфонов. На это обратило внимание издание XiaomiTime.

Компания начала разворачивать бета-версию обновления фирменной оболочки HyperOS 2.3, в которую входят Android 16. Апдейт уже стал доступен участникам программы бета-тестирования, новую прошивку можно установить на смартфон Xiaomi 15.

В Xiaomi обратили внимание, что выпуск предварительной версии доступен по всему миру. В ближайшее время специалисты фирмы и энтузиасты будут анализировать работу ОС и собирать данные от сторонних разработчиков.

Список смартфонов, для которых выйдет публичная версия Android 16, будет раскрыт позже. Однако в компании заявили, что ОС появится только на тех устройствах, которые поддерживают HyperOS 2.3. Ожидается, что обновление начнут распространять на смартфонах пользователей до конца 2025 года.

«Стратегический релиз является отражением приверженности Xiaomi предложению высококачественной поддержки программного обеспечения на мировых рынках», — отметили журналисты XiaomiTime.

Ранее корпорация Samsung представила бета-версию обновления Android 16 для своих устройств. Предварительную версию Android 16 пока можно установить только на смартфоны Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.

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