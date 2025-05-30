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11:59, 30 мая 2025Бывший СССР

Захарова высказалась о российской позиции по урегулированию конфликта

Захарова: У России конструктивная позиция по урегулированию конфликта на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У России открытая и конструктивная позиция по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Наша позиция конструктивная, она открытая, она прямо изложена», — подчеркнула она.

По словам дипломата, украинские власти предъявляют претензии российской стороне, чтобы набить себе цену. Она напомнила, что перед первым раундом переговоров Киев также возмущался из-за состава российской делегации.

Ранее Мария Захарова сообщила, что на следующий раунд переговоров с Украиной отправится та же делегация, что присутствовала на встрече в Стамбуле 16 мая. Ее возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

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