Захарова высказалась о российской позиции по урегулированию конфликта

Захарова: У России конструктивная позиция по урегулированию конфликта на Украине

У России открытая и конструктивная позиция по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Наша позиция конструктивная, она открытая, она прямо изложена», — подчеркнула она.

По словам дипломата, украинские власти предъявляют претензии российской стороне, чтобы набить себе цену. Она напомнила, что перед первым раундом переговоров Киев также возмущался из-за состава российской делегации.

Ранее Мария Захарова сообщила, что на следующий раунд переговоров с Украиной отправится та же делегация, что присутствовала на встрече в Стамбуле 16 мая. Ее возглавит помощник президента России Владимир Мединский.