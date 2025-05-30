Защита осужденного в Финляндии россиянина Тордена подала апелляцию

Защита приговоренного к пожизненному заключению Тордена подала апелляцию

Защита россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), которого окружной суд Хельсинки приговорил к пожизненному заключению за якобы совершение военных преступлений, подала апелляцию. Об этом сообщила адвокат осужденного Наталия Мальгина, передает РИА Новости.

«Мы подали апелляцию заблаговременно, это было еще 13 мая. В тексте, состоящем из ста страниц, с избытком приведены все факты, которые подтверждают полную невиновность Тордена. Сторона обвинения также планировала подать апелляцию», — отметила адвокат.

По словам Мальгиной, после подачи апелляции суд назначит срок, чтобы ознакомиться с текстом и подготовить ответ на такой же документ с другой стороны. Также адвокат россиянина уточнила, что на данный момент даты рассмотрения дела по существу пока не известны.

14 марта суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению за якобы совершение военных преступлений на Украине в период с 2014 по 2015 годы.

По данным финской телерадиокомпании Yle, суд установил, что Торден якобы «бесспорно» являлся членом диверсионно-разведывательной штурмовой группы (ДШРГ) «Русич» на момент совершения предполагаемых деяний в Луганской области.