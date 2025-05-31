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00:05, 31 мая 2025Россия

31 мая: какой праздник отмечают в России и мире

Дарья Сидорова
Дарья Сидорова (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Последний день весны во всем мире посвящен борьбе с курением — от сигарет и табака стоит отказаться хотя бы на сутки. В России 31 мая поздравляют с профессиональным праздником адвокатов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 31 мая в России и мире, а также кто из знаменитых людей празднует день рождения.

Праздники в России

День российской адвокатуры

У российских юристов есть общий праздник 3 декабря, но у разных специальностей свои неофициальные дни. День российской адвокатуры учредили в 2005 году на Всероссийском съезде адвокатов в Москве. Дата приурочена к годовщине принятия федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в России 31 мая

Праздники в мире

Всемирный день без табака

Фото: Unsplash

Этот праздник появился в 1987 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ предупреждает, что табачная эпидемия — одна из самых опасных угроз человечеству за всю историю.

Более
8 000 000
людей

ежегодно погибают от болезней, связанных с курением

Причем 1,3 миллиона из нихпассивные курильщики.

День без табака в 2024 году посвятили противостоянию табачной промышленности и тому, как с помощью маркетинга она «подсаживает» молодежь на пожизненную зависимость, в том числе от электронных сигарет.

Международный день блондинов и блондинок

Фото: Unsplash

Праздник может показаться шуточным, однако он несет важную социальную миссию. День блондинок придумали юристки со светлыми волосами, устав от сексизма среди коллег и стереотипов относительно интеллекта блондинок. Праздник не является официальным, однако его все равно широко отмечают по всему миру.

Кстати, натуральный блонд встречается редко: обладателями таких волос можно назвать лишь 1,8 процента взрослого населения мира.

Какие еще праздники отмечают в мире 31 мая

  • День памяти жертв политических репрессий и голода в Казахстане;
  • Всемирный день попугаев;
  • День рождения велосипедного спорта.

Какой церковный праздник 31 мая

День памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев

Святые жили в конце III века в Анкире. Феодот содержал гостиницу, был женат. Будучи глубоко верующим человеком, своими беседами он приводил к Богу язычников и грешников. Предание гласит, что Феодот мог исцелять болезни возложением на них своих рук.

В годы преследования христиан Феодот помогал братьям и сестрам по вере: прятал их в гостинице, приносил еду в тюрьмы, погребал тех, кого замучили. В то время в руки гонителей попали семь дев, старшая из которых — Текуса — приходилась теткой Феодоту. Вместе с Фаиной, Еврафией, Матроной, Александрой, Клавдией и Иулией Текуса пережила мучения и осквернение, после чего их утопили в озере. Феодот достал тела мучениц и похоронил, за что его схватили и отсекли голову.

На Руси святого называли Федотом Овсяником. По тому, как деревья распустили листья, судили об урожае овса.

Какие еще церковные праздники отмечают 31 мая

  • День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов;
  • День памяти архимандрита Макария Алтайского;
  • День памяти мучеников Ираклия, Павлина и Венедима.

Приметы на 31 мая

  • Летает много птиц — к солнечной погоде и теплу;
  • Вороны каркают — к дождю;
  • Незамужняя девушка не должна проводить день одна, иначе не выйдет замуж;
  • Оборачиваться, когда зовут на улице — к беде;
  • Новое дело, начатое 31 мая, не увенчается успехом.

Кто родился 31 мая

Наташа Королева (52 года)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Настоящее имя певицы — Наталия Порывай. Широко прославилась в 90-е годы благодаря хитам «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Дельфин и Русалка» и другим песням.

Автором многих популярных композиций был муж Наташи Королевой, композитор Игорь Николаев. Супруги прожили вместе около 10 лет, однако в 2003 году Королева вышла замуж за танцора Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.

Клинт Иствуд (95 лет)

Клинт Иствуд — пожалуй, самый известный актер фильмов о Диком Западе и секс-символ 1970-х, прославился ролями в фильмах «Хороший, плохой, злой», «За пригоршню долларов» и «Непрощеный». За годы карьеры Иствуд получил четыре «Оскара», в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм.

Кто еще родился 31 мая

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