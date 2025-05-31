Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:41, 31 мая 2025Мир

Армия Израиля официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС

Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Israeli Army / Handout / Reuters

Армия Израиля официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммада Синвара. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху сообщил, что в секторе Газа ликвидирован Синвар. «Мы достигли поворотного момента на пути к уничтожению управленческого потенциала ХАМАС. Мы ликвидировали Мухаммеда Синвара», — сказал он.

По данным газеты The Wall Street Journal, Мухаммед Синвар являлся младшим братом бывшего главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в октябре 2024 года ликвидировали израильские военные.

Ранее 31 мая также стало известно о ликвидации командира ракетного подразделения ливанского движения «Хезболлах» Мохаммада Али Джамуля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто стал новой «Мисс Мира» и почему одна из участниц со скандалом покинула конкурс?

    Байден терялся по утрам в Белом доме

    Алаудинов заявил о полугодовой подготовке вторжения ВСУ в Курскую область блоком НАТО

    Стало известно о риске Украины без переговоров потерять Сумскую область

    Зеленский рассказал о подготовке «к новым дипломатическим шагам» перед переговорами

    Армия Израиля официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС

    Бывший футболист сборной России сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

    В российском регионе девочек раздавило бетонными плитами в «заброшке»

    Представитель актера Калюжного отреагировал на сообщения о его службе в элитных войсках

    Украинский военный призвал «физически наказывать» сопротивляющихся мобилизации граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости