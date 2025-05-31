Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара

Армия Израиля официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммада Синвара. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху сообщил, что в секторе Газа ликвидирован Синвар. «Мы достигли поворотного момента на пути к уничтожению управленческого потенциала ХАМАС. Мы ликвидировали Мухаммеда Синвара», — сказал он.

По данным газеты The Wall Street Journal, Мухаммед Синвар являлся младшим братом бывшего главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в октябре 2024 года ликвидировали израильские военные.

Ранее 31 мая также стало известно о ликвидации командира ракетного подразделения ливанского движения «Хезболлах» Мохаммада Али Джамуля.