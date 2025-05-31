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12:26, 31 мая 2025Мир

Израиль сообщил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлах»

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлах» Джамуля
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Taher Abu Hamdan / Xinhua / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения ливанского движения «Хезболлах» Мохаммада Али Джамуля. Об этом пишет РИА Новости.

По информации ЦАХАЛа, военного ликвидировали в районе Шакиф на юге Ливана. Военные подчеркнули, что Джамуль стоял за многочисленными обстрелами в сторону Израиля. Кроме того, он предпринимал попытки восстановить инфраструктуру «Хезболлах» на юге Ливана, что является нарушением соглашения о перемирии между сторонами.

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До этого Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа лидера радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара.

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