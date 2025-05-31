Израиль сообщил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлах»

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлах» Джамуля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения ливанского движения «Хезболлах» Мохаммада Али Джамуля. Об этом пишет РИА Новости.

По информации ЦАХАЛа, военного ликвидировали в районе Шакиф на юге Ливана. Военные подчеркнули, что Джамуль стоял за многочисленными обстрелами в сторону Израиля. Кроме того, он предпринимал попытки восстановить инфраструктуру «Хезболлах» на юге Ливана, что является нарушением соглашения о перемирии между сторонами.

Ранее появилась информация, что Израиль получил новое предложение, которое предусматривает перемирие в секторе Газа на 60 дней и освобождение десяти израильских заложников из плена радикальной палестинской группировки ХАМАС.

До этого Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа лидера радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара.