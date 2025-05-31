Нововведения в аптеках, усложнение отмены самозапрета на кредиты и стоимость проезда в Москве. Что изменится в России с 1 июня?

С 1 июня 2025 года аптеки станут частью системы здравоохранения

С начала лета 2025 года вступает в силу ряд законов и правил, которые коснутся миллионов россиян. Среди них изменения в правилах работы аптек, наказания для банков за пособничество в финансировании экстремизма, усложнение отмены самозапрета на кредиты, а также подорожание проезда в общественном транспорте Москвы. Подробнее об этих и других нововведениях, — в материале «Ленты.ру».

Аптеки включат в систему здравоохранения

Начиная с 1 июня все российские аптеки перестанут относиться к сфере торговли и станут частью системы здравоохранения. Вступающий в силу приказ Росстандарта вносит поправки в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности для аптек.

Данное нововведение позволит провизорам и фармацевтам получить социальные льготы и преференции, положенные работникам системы здравоохранения.

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Просроченные и фальсифицированные лекарства перестанут попадать в продажу

Также с начала лета начнет действовать механизм, исключающий попадание в продажу фальсифицированных или просроченных лекарств. Для этого будет налажено информационное взаимодействие уже существующей системы мониторинга движения лекарств непосредственно с кассовыми аппаратами аптек.

Банки начнут штрафовать за пособничество в финансировании экстремизма

Начиная с 1 июня вступает в силу закон, согласно которому банки должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма. В противном случае кредитная организация может быть оштрафована на сумму от 700 тысяч до одного миллиона рублей или получить предписание о приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Взыскание для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей, также их могут дисквалифицировать на два года.

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Госорганам и банкам запретят иностранные мессенджеры, а гражданам станет сложнее отменить самозапрет на кредиты

Еще одна норма, действующая с 1 июня, вводит запрет для государственных органов и банков обращаться к россиянам через иностранные мессенджеры. Это нужно для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников.

Тем же законом устанавливаются новые правила снятия самозапрета на оформление кредитов. Согласно им, через «Госуслуги» теперь можно будет принимать только заявления, подтвержденные усиленной квалифицированной электронной подписью.

В Москве изменится стоимость проезда в общественном транспорте

В Москве с 1 июня вырастут тарифы на проезд в городском транспорте. В частности, стоимость разовой поездки на метро, МЦК и МЦД на территории Москвы, а также в наземном городском пассажирском транспорте по карте «Тройка» составит 67 рублей вместо 63 рублей, а в пригороде — 90 рублей вместо 84. Цена поездок по иным билетам по тарифу «Кошелек», «Единому» с лимитом и при оплате банковской картой изменится в пределах 4-6 рублей.

Самым выгодным способом оплаты проезда остается биометрия: разовая поездка обойдется в 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету «Кошелек», и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россиянам со счетами за границей нужно успеть отчитаться перед налоговой

Налоговые резиденты России должны отчитаться перед Федеральной налоговой службой о своих счетах, открытых в зарубежных банках. Обычно срок сдачи отчетов за предыдущий календарный год истекает 1 июня. Но в этом году дата выпадает на выходной, так что предельный срок представления сведений переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 2 июня.

Нарушителям этого требования грозит штраф в 3 тысячи рублей, а за повторное нарушение — уже 20 тысяч. От отчетности освобождаются лица, счета которых открыты в банках стран, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией с Россией, либо если операции по счету за отчетный период не превышают эквивалента 600 тысяч рублей в местной валюте.