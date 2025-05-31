Финляндия завершила расследование в отношении подозреваемого в повреждении кабеля танкера

Yle: Полиция Финляндии завершила расследование в отношении танкера Eagle S

Национальная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщила газета Yle.

Трое членов экипажа подозреваются в совершении тяжкого вредительства и тяжкого вмешательства в работу телекоммуникационных систем. Полиция передала материалы предварительного расследования заместителю прокурора Юкке Раппелле.

В конце декабря 2024 года полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители заявляли, что данное судно якобы является частью российского теневого флота. Через два месяца танкер был освобожден из-за отсутствия оснований для его задержания.

