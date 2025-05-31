Россияне оказались склонны очеловечивать роботы-пылесосы

«Петрович»: 83 процента россиян дают имена свои роботам-пылесосам

Россияне склонны очеловечивать своих роботов-пылесосов, к такому выводу пришли в компании «Петрович» на основании онлайн-опроса. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, 83 процента опрошенных россиян дают имена своим роботам-пылесосам. При этом 52 процента респондентов признались, что назвали технику ради забавы, а еще 24 — чтобы сделать взаимодействие с ней интереснее для детей. В тройке самых популярных источников вдохновения для имен оказались мультфильмы, домашние животные и знакомые люди. Также выяснилось, что чаще всего пылесосам дают мужские имена (в 75 процентах случаев). Топ самых частых имен возглавили Жорик, Гоша, Валера, Нафаня и Кузя.

В том, что иногда разговаривают с пылесосом, признались 61 процент владельцев. Еще 44 процента полагают, что у гаджета для уборки есть свой характер.

Больше половины опрошенных (68 процентов) рассказали, что дают имена и другой технике — чаще всего автомобилям, стиральным машинкам и посудомойкам.

Аналитики отметили, что пользователи все чаще воспринимают умную технику не как нейтральный гаджет, а как партнера по быту.

Ранее американская компания iRobot, известная производством роботов-пылесосов, предупредила инвесторов о возможном закрытии из-за банкротства.

