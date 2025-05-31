Маск и глава Минторга США пошутили насчет пощечины Макрону

Маск — о синяке под правым глазом: Я не был рядом с Францией

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник и предприниматель Илон Маск пошутили, что синяк под правым глазом миллиардеру могла поставить супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит. Такое заявление они сделали на пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Белом доме, пишет ТАСС..

Журналисты спросили Маска, откуда у него под правым глазом синяк. «Я не был где-либо рядом с Францией», — сыронизировал миллиардер, добавив, что тут можно пошутить на тему пощечин.

После этого Латник с улыбкой сказал: «Первая леди Франции». В свою очередь, президент США Дональд Трамп удивленно заявил, что не заметил синяка у Маска.

Как уточнил миллиардер, синяк под глазом ему поставил его пятилетний сын. «Я сказал сыну — "Лента.ру": "Давай, ударь меня по лицу". И он ударил», — объяснил Маск. По его словам, сначала он ничего не почувствовал, а позже у него на лице появился синяк.

Ранее газета NYT написала, что Илон Маск часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. На это в Белом доме ответили, что вопрос об употреблении запрещенных веществ следует адресовать лично миллиардеру.

Накануне Дональд Трамп объявил, что 30 мая станет последним днем работы американского предпринимателя Илона Маска на посту главы департамента эффективности правительства США.

