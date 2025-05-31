Медведь напал на женщину с собакой

В Словении медведь нанес критические травмы женщине, гулявшей по лесу с собакой

Женщина получила тяжелые травмы при нападении медведя в Словении. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел на окраине леса в Скофлице, в 10 километрах от Любляны. Хищник напал на женщину, гулявшую с собакой, после чего скрылся в чаще. Власти предупредили местных жителей об опасности и призвали избегать посещения лесных массивов.

По данным полиции, медведь нанес пострадавшей критические травмы. Она была госпитализирована.

В 2022 году в Словении было зафиксировано два нападения медведей на людей. С 2019 года эти хищники убили более сотни домашних животных.

Нападение произошло через несколько дней после решения властей об отстреле 206 бурых медведей, чья популяция в регионе достигла тысячи особей. Министерство природных ресурсов Словении утверждает, что запланированный отстрел необходим для контроля численности медведей и предотвращения новых нападений. Экологические организации выступают против этих мер.

В 2023 году медведица загрызла 26-летнего Андреа Папи, когда тот совершал пробежку в предгорьях Альп на севере Италии. Хищница родилась в Трентино после спаривания двух особей, привезенных из Словении в рамках программы Life Ursus.

