Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:39, 31 мая 2025Из жизни

Медведь напал на женщину с собакой

В Словении медведь нанес критические травмы женщине, гулявшей по лесу с собакой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Женщина получила тяжелые травмы при нападении медведя в Словении. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел на окраине леса в Скофлице, в 10 километрах от Любляны. Хищник напал на женщину, гулявшую с собакой, после чего скрылся в чаще. Власти предупредили местных жителей об опасности и призвали избегать посещения лесных массивов.

По данным полиции, медведь нанес пострадавшей критические травмы. Она была госпитализирована.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

В 2022 году в Словении было зафиксировано два нападения медведей на людей. С 2019 года эти хищники убили более сотни домашних животных.

Нападение произошло через несколько дней после решения властей об отстреле 206 бурых медведей, чья популяция в регионе достигла тысячи особей. Министерство природных ресурсов Словении утверждает, что запланированный отстрел необходим для контроля численности медведей и предотвращения новых нападений. Экологические организации выступают против этих мер.

В 2023 году медведица загрызла 26-летнего Андреа Папи, когда тот совершал пробежку в предгорьях Альп на севере Италии. Хищница родилась в Трентино после спаривания двух особей, привезенных из Словении в рамках программы Life Ursus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе предрекли отказ Трампа от попыток добиться мира на Украине

    Экс-судья рассказал о наращивании военной инфраструктуры Польши около Калининграда

    ВСУ начали перегруппировку под натиском России

    Медведь напал на женщину с собакой

    Кличко заявил об авторитаризме на Украине

    В сеть попали кадры освобождения населенного пункта в ДНР

    В Госдуме высказались о влиянии россиян с лишним весом на экономику

    В политическом курсе Трампа увидели заслугу Путина

    Израиль сообщил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлах»

    Костя Цзю рассказал о последней уличной драке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости