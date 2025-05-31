На Украине высмеяли угрозы Мерца в адрес России

Депутат Дубинский: Киев не сможет сам создавать ракеты для ударов по России

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем в Telegram-канале высмеял угрозы канцлера Фридриха Мерца в адрес России и его решения поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

По его словам, Украина не сможет самостоятельно строить ракеты, даже если ФРГ начнет тайно поставлять под видом таких ракет свои Taurus.

«Немцы передадут нам Taurus, а мы его соберем под видом “Паляницы” Вы сейчас серьезно?» — заявил он. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «развалил промышленность и ВПК до того уровня, когда на заводах Укроборонпрома простую мину собрать не могут».

По словам Дубинского, максимум, что смогут собрать на Украине, — это конструктор Lego.

26 мая канцлер ФРГ заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Политик также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.