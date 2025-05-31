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00:32, 31 мая 2025Мир

На Западе удивились противоречию между заявлениями Дуды о бандеровцах и его действиями

Боуз: Дуда выступает против украинских националистов, но передает Киеву оружие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анджей Дуда

Анджей Дуда . Фото: Marcin Banaszkiewicz / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз удивился противоречию между заявлениями президента Польши Анджея Дуды и его действиями. Он написал в соцсети Х, что политик выступает против бандеровцев, но при этом передает оружие Киеву.

Дуда объясняет, почему поляки считают националистов, прославляемых на Украине, нацистами и военными преступниками, напомнил Боуз.

«Однако он не объясняет, почему он дает этим самым безумцам и нацистам танки, истребители и ракеты», — добавил журналист.

Ранее Дуда возмутился, что на Украине не знают о геноциде во время Волынской резни. «Абсурд, когда я приезжаю на Украину, меня обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага. Я говорю, что мы не можем этого принять, а они спрашивают: "А что вы имеете в виду?"» — посетовал он.

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