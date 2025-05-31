На Западе заявили о провале наступления ВСУ с использованием беспилотников

Аналитик Меркурис заявил о провале наступления ВСУ с использованием БПЛА

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил о провале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) с массовым использованием беспилотников.

«Украинское наступление с беспилотниками оказалось разочаровывающим, и признаки этого можно видеть повсюду», — отметил эксперт.

По его словам, технологическая война, на которую Киев сделал ставку, не показала ожидаемого результата. В качестве примера аналитик привел заявление экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного о том, что Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung писала, что Киев достиг предела своих возможностей, о чем свидетельствуют слова украинских военнослужащих в последние дни.

