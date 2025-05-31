Симоньян о переносе Зеленским Дня защиты детей: Это зрада или перемога?

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на то, что Владимир Зеленский перенес праздник День защиты детей на 20 ноября. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Зеленский перенес День защиты детей на 20 ноября, чтобы не отмечать его 1 июня вместе с Россией. Это зрада или перемога?» — написала Симоньян.

На Украине День защиты детей перенесли на 20 ноября, указ подписал президент Владимир Зеленский. Действовавший до этого закон «О Дне защиты детей» устанавливал дату празднования 1 июня.

Отмечается, что новый указ утверждается с целью охраны детства как общенационального приоритета Украины.