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15:58, 31 мая 2025Интернет и СМИ

Симоньян отреагировала на перенос Зеленским Дня защиты детей

Симоньян о переносе Зеленским Дня защиты детей: Это зрада или перемога?
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на то, что Владимир Зеленский перенес праздник День защиты детей на 20 ноября. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Зеленский перенес День защиты детей на 20 ноября, чтобы не отмечать его 1 июня вместе с Россией. Это зрада или перемога?» — написала Симоньян.

На Украине День защиты детей перенесли на 20 ноября, указ подписал президент Владимир Зеленский. Действовавший до этого закон «О Дне защиты детей» устанавливал дату празднования 1 июня.

Отмечается, что новый указ утверждается с целью охраны детства как общенационального приоритета Украины.

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