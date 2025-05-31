Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:27, 31 мая 2025Наука и техника

Стала известна цена разработки американского оружия «Глобальный удар»

Пентагон заплатит более миллиарда долларов за разработку «Глобального удара»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Brandon / AP

Пентагон заплатит более миллиарда долларов компании Lockheed Martin Space за разработку оружия «Глобальный удар». Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

Согласно опубликованным данным, компания будет выполнять работы по управлению программой, инженерной разработке, интеграции систем, оснащения для производства ракет, пусковых платформ и закупке материалов.

Отмечается, что работы будут выполняться в штатах Колорадо, Алабама, Калифорния, Флорида и других местах. Ожидается, что контракт будет завершен к августу 2028 года.

Ранее Дональд Трамп раскрыл сроки запуска системы «Золотой купол». Он обещал ввести ее в эксплуатацию уже в течение трех лет. Он добавил, что технология «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

    Военный суд начнет заочный процесс над вторгшейся в Курскую область датчанкой

    Стала известна цена разработки американского оружия «Глобальный удар»

    Названо количество раненных в мае от ударов ВСУ в приграничье

    Дзюба назвал фаворита в финале Лиги чемпионов

    Число пострадавших при ударах БПЛА по жилым домам в Курской области выросло

    Крупное ДТП парализовало движение на МКАД

    Небензя назвал не устраивающую Россию ситуацию на переговорах с Украиной

    Военкоры сообщили о работе перешедших на сторону России бойцов ВСУ

    В России заявили о героизации в Швеции отправляющихся на Украину наемников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости