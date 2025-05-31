Командир Мюнье: Представители спецслужб Запада воюют в ВСУ под видом наемников

Представители спецслужб Запада воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) под видом наемников. Об этом заявил командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия - Неман» в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье, его слова приводит ТАСС.

При этом, по его словам, 99 процентов наемников на Украине — это представители ультраправых организаций, бывшие скинхеды и хулиганы. Однако помимо них там присутствуют представители западных спецслужб и сил специальных операций, пояснил Мюнье.

«То есть это определенные специалисты, которые занимаются той же и вербовкой, то есть организуют структуры набора и переправки людей в лагеря на Украине для обучения и дальнейшего отправки на фронт», — сказал он.

30 мая в офисе президента Украины призвали создать все необходимые условия для наемников в ВСУ. Отмечалось, что это позволит привлекать на Украину еще больше иностранных военных.

Ранее стало известно о снижении числа наемников в зоне украинского конфликта. Причинами этого стали в том числе проблемы с заработной платой и высокие потери.