Shot: У туристов из России началась паника из-за вируса чикунгунья

У российских туристов на Мальдивах началась паника из-за опасного вируса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет об опасной для жизни лихорадке чикунгунья. Известно, что первые случаи заражения были зафиксированы на Шри-Ланке.

По данным Telegram-канала, в настоящий момент россияне массово скупают спреи и другие защитные средства от желтолихорадочных комаров, которые переносят болезнь. По словам туристов, за последние дни резко участились укусы насекомых, но при этом администрации отелей никак не обрабатывают свои территории. Кроме того, они заявили, что в номерах отсутствуют фумигаторы.

Ранее россиянка описала симптомы лихорадки чикунгунья. Тогда женщина жаловалась на температуру до 40 градусов и сильные боли в суставах.

