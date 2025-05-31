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23:00, 31 мая 2025Россия

В России допустили военное решение вопроса с Одессой и Харьковом

Дандыкин: Россия может взять под контроль Одессу и Харьков военным путем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru допустил военное решение вопроса с Одессой и Харьковом. По его словам, Россия может взять эти города под контроль посредством боевых действий.

«Думаю, это будет военное решение вопроса. По-другому не может быть. С боями дойдем и до Одессы, а что делать?» — сказал Дандыкин.

Он добавил, что в понедельник внесут некоторую ясность переговоры в Стамбуле, однако украинская делегация может не приехать или перенести встречу. При этом российские войска продолжают наступление по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова продолжать боевые действия на Украине столько, сколько потребуется.

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