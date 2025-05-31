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17:34, 31 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на размещение немецких войск в Литве

Депутат Чепа: Действия Германии в Литве нужно рассматривать как провокацию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В сегодняшних условиях обострения отношений и ситуации в регионе, размещение немецких войск в Литве можно рассматривать как провокацию в сторону России, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что немецкая армия впервые со времен нацистской Германии начала развертывание 45-й бронетанковой бригады в Литве. Новая бригада будет насчитывать 4,8 тысячи человек. Кроме того, ее обеспечат боевыми танками Leopard 2 и еще 44 боевыми машинами пехоты Puma.

Депутат указал, что подобные действия в условиях обострения отношений между странами необходимо рассматривать как провокацию. В таком случае Россия должна отреагировать по линии МИДа, сказал парламентарий.

«Если бы это было в какое-то другое время, можно было бы порассуждать, узнать об этом побольше, а сегодня это однозначно провокация. Мы должны прореагировать — сделать соответствующие запросы по линии МИДа и выяснить, что за этим может стоять», — считает Чепа.

Ранее сообщалось, что 45-я бронетанковая бригада была официально учреждена 22 мая. Церемония состоялась во время визита в Вильнюс нового канцлера Германии Фридриха Мерца.

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