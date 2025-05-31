Германия впервые со времен нацистов развернула войска на границе с Россией. Что об этом известно?

Германия впервые со времен Третьего рейха отправила постоянные войска в Литву

Немецкая армия впервые со времен нацистской Германии начала постоянное развертывание войск в другой стране. Новая 45-я бронетанковая бригада дислоцируется в Литве, граничащей с Россией. Ожидается, что она станет первой из нескольких подразделений, которые могут быть размещены вблизи восточного фланга НАТО.

В новой бригаде будут служить 4800 человек

Как сообщает Military Watch Magazine (MWM), механизированная бригада будет расширена до 4800 человек, а к концу 2025 года она получит 44 основных боевых танка Leopard 2 и 44 боевые машины пехоты Puma.

Церемония ввода в строй Вооруженных сил Литвы 45-й немецкой бригады прошла 22 мая. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к немецким солдатам, пообещав, что Литва сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались. По его словам, в республике у них будут самые лучшие условия для учений, тренировок и жизни.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Журналисты MWM считают, что размещение подразделения на территории бывшего СССР будет считаться провокационным для России и важным для США, которые стремились уменьшить присутствие в Восточной Европе, чтобы укрепить силы в Тихом океане.

Германия заявляла о планах создать сильнейшую армию Европы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия обеспечит свою армию всем необходимым финансированием, чтобы сделать ее сильнейшей в Европе. «Федеральное правительство предоставит все финансовые ресурсы, необходимые немецкой армии, чтобы стать сильнейшей армией в Европе в общепринятом смысле», — говорил он.

Коалиционное правительство уже одобрило реформу бюджетных ограничений, которая позволит вывести часть военных расходов из-под действия «долгового тормоза» — запрета тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

MWM при этом напоминает, что возможности немецкой армии вызывают вопросы, а стандарты подготовки и уровень боевой готовности подвергались критике в прошлом. Журналисты также отметили, что во время использования Leopard 2 и Puma в украинском конфликте были выявлены серьезные недостатки этой техники.