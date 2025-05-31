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00:54, 31 мая 2025Мир

В России высказались об «отверточной сборке» немецких ракет Taurus на Украине

Небензя: Отверточная сборка немецких ракет Taurus не делает их украинскими
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации высказался об «отверточной сборке» немецких дальнобойных ракет Taurus на Украине.

«И отверточная сборка Taurus, как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется ещё глубже вовлеченной в войну с Россией», — предупредил дипломат.

Ранее постпред заявил, что Россия готова продолжать боевые действия на Украине столько, сколько потребуется. Он также озвучил условие Москвы для перемирия. По его словам, Запад должен прекратить поставки вооружения Украине, а Киев — остановить мобилизацию.

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