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21:53, 31 мая 2025Россия

В Шебекино удары ВСУ повредили здание штаба ЛДПР

Слуцкий заявил, что в Шебекино удары ВСУ повредили здание штаба ЛДПР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал Леонида Слуцкого

Штаб местного отделения ЛДПР пострадал в результате удара ВСУ по Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Бандеровцы знают, где у них враги. К счастью, все наши партийцы целы — и это главное», — написал Слуцкий.

По его словам, взрывной волной выбило стекла, немного пострадало само здание, где располагается партийный офис. Лидер партии пообещал восстановление в кратчайшие сроки.

«Пока организуем новый штаб. В Белгородской области работают смелые и преданные делу партийцы», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Курской области при ударе FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 30 мая пострадал один мирный житель, до этого днем ранения получили двое. В этот же день мирные жители пострадали при ударе украинских войск по городу Шебекино в Белгородской области.

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