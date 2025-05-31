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07:33, 31 мая 2025Мир

В США спрогнозировали окончание конфликта на Украине на условиях России

Аналитик Слебода: Россия не позволит Киеву использовать перемирие как передышку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Военный аналитик и политолог из США Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins спрогнозировал окончание конфликта на Украине на условиях России. По его словам, Москва не позволит Киеву использовать перемирие как передышку, чтобы у республики была возможность мобилизовать больше людей и получить новое западное оружие.

Эксперт выразил мнение, что Украина использовала мирные инициативы для усиления собственных провокаций, от Минских соглашений до инициатив президента России Владимира Путина о прекращении огня.

Слебода подчеркнул, что конфликт закончится на российских условиях, на поле боя или за столом переговоров. «Эта игра окончена. Преимущество — на стороне России. У западных помощников нет тузов рукаве», — заключил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями и попытки Киева взять паузу для подготовки к дальнейшей конфронтации.

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