В США заявили о работе над законопроектом о санкциях по РФ

В Сенате США заявили о работе над законопроектом о санкциях в отношении России

Американские сенаторы заявили, что на следующей неделе начнут заниматься законопроектом, предусматривающим ужесточение санкций в отношении России. В частности, за счет применения рестрикций против третьих стран, пишет ТАСС.

Член Сената, республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время выступления в Киеве выразил уверенность в том, что его коллеги в верхней палате Конгресса готовы к такой работе.

«Так что я бы ожидал, что на следующей неделе Сенат начнет двигать санкционный законопроект», — уточнил он. При этом Грэм напомнил, что ранее глава США Дональд Трамп оперировал сроком в две недели, когда рассуждал о намерении Вашингтона дать оценку ходу переговоров по урегулированию на Украине.

В свою очередь, выступавший вместе с республиканцем сенатор Ричард Блюменталь заверял, что Евросоюз готов поддержать предлагаемое американскими законодателями ужесточение санкций в отношении РФ. По словам Блюменталя, эти планы получили поддержку со стороны неких европейских союзников.

Ранее американский профессор Джеффри Сакс заявил, что Россия выиграла от введенных против нее санкций, так как экономика страны укрепилась и усилилась, а не разрушилась.

В специфических экономических условиях были улучшены отношения с Китаем и Индией, а также были усилены отрасли, в которых ранее Россия зависела от импорта.

Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп может принять решение по санкциям против России после второго раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Стамбуле 2 июня.