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01:29, 31 мая 2025Экономика

В США оценили результат санкций против России

Экономист Сакс: Россия выиграла от введенных против нее санкций
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Max Rossi / Reuters

Россия выиграла от введенных против нее санкций, так как экономика страны укрепилась и усилилась, а не разрушилась. Результат ограничений оценил профессор из США Джеффри Сакс в беседе с ТАСС.

«Очевидно, санкционный режим не разрушил российскую экономику, несмотря на все заявления о том, что он должен был это сделать. Санкции не сработали. Они не нанесли огромного ущерба, а в каком-то смысле даже укрепили российскую экономику», — подчеркнул Сакс.

Он отметил, что санкции нанесли «определенный ущерб», однако Россия справилась с трудностями. В частности, были улучшены отношения с Китаем и Индией, а также были усилены отрасли, в которых ранее РФ зависела от импорта.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что санкции Европейского союза не способны повлиять на Россию. По его словам, Брюссель ввел ряд санкций против Москвы, которые не могут парализовать российскую военную экономику.

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