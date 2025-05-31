Великобритания отказалась использовать авианосец для поддержки Украины

Адмирал Радакин: Британия не станет использовать авианосец для поддержки Украины

Королевский военно-морской флот Великобритании не станет использовать авианосец для поддержки Украины. Об этом сообщил глава штаба британского флота адмирал Тони Радакин, его цитирует ТАСС.

«Я не думаю, что кто-то ожидает, что [противостояние] между Россией и Украиной внезапно выльется в нечто, что вынудит нас обратиться к авианосцу», — сказал морской офицер.

Ранее американскому изданию 19FortyFive стало известно, что у британского авианосца Prince of Wales («Принц Уэльский») есть некое сообщение для Военно-морского флота России.

