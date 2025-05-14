В США рассказали о сообщении «Принца Уэльского» для ВМФ России

19FortyFive: У авианосца «Принц Уэльский» есть сообщение для ВМФ России

У авианосца Prince of Wales («Принц Уэльский») Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании есть сообщение для ВМФ России. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

Обозреватель Брент Иствуд уверяет, что проблемы, с которыми сталкиваются британские авианосцы Queen Elizabeth («Королева Елизавета») и Prince of Wales, являются единичными и не должны повлиять на перспективы данных кораблей. Автор уверен, что списание одного или двух авианосцев было бы ошибкой для британского флота, который благодаря кораблям типа Queen Elizabeth не только проецирует военную силу Соединенного Королевства по всему миру, но и оказывает поддержку союзникам по НАТО, в частности, США,

«Хотя Черноморский флот России пережил свои собственные проблемы во время конфликта с Украиной, многие из его других кораблей все еще целы. У русских также есть качественные подводные лодки», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что Queen Elizabeth и Prince of Wales могут оказаться полезными для поддержки операций США на Ближнем Востоке. «Королевскому флоту следует сосредоточиться на подводных лодках и эксплуатации этих двух авианосцев», — заключает автор.

В августе 2022-го газета The Daily Telegraph сообщила, что Prince of Wales стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиардов долларов) сломался у берегов Англии вскоре после отплытия из Портсмута.

В январе 2021-го депутат-лейборист Киван Джонс со ссылкой на письмо министра вооруженных сил Джеймса Хеппи заметил, что Prince of Wales Королевского ВМФ за два года эксплуатации провел в море всего 87 дней, тем самым провалив свою миссию по срокам пребывания в водах и затянув исполнение графика совместных операций с Военно-морскими силами США.