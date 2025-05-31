Вероятность внутреннего политического конфликта на Украине оценили

Политолог Асафов: На Украине администрация Зеленского ведет борьбу против всех

Президент Украины Владимир Зеленский ведет борьбу не только против мэра Киева Виталия Кличко, но и против экс-главы государства Петра Порошенко и прочих потенциальных конкурентов на случай, если США прикажут проводить выборы, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее британская ежедневная газета The Times сообщила, что между Кличко и Владимиром Зеленским зарождается открытый конфликт. Зеленский якобы использовал военное положение и назначил в Киеве военную администрацию, сократив полномочия Кличко.

Асафов указал, что Зеленский, назначая на места глав администраций районов Киева своих людей, убирает тех, кто является частью команды Кличко. Эти методы, по его словам, сложно назвать демократическими, но для Украины это обычная история.

«И здесь конфликт есть, конфликт Зеленского и администрации против всех, плюс там внутри есть определенные несогласованности. Но, возвращаясь к Кличко, у его дальнейшей судьбы есть разные траектории, но победы там пока точно не просматриваются», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Политолог отметил, что Зеленскому невыгодно проводить выборы на Украине. В противном случае, он проведет их очень быстро, не дав никому собраться с силами, поэтому он продолжит всестороннее давление на потенциальных конкурентов, устраняя оппозицию в стране, добавил Асафов.

Ранее украинский политолог Юрий Романенко выразил мнение, что Зеленский планирует в ближайшее время ввести санкции против мэра Кличко. По его данным, под санкциями находятся уже 8300 человек.