Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:00, 31 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность внутреннего политического конфликта на Украине оценили

Политолог Асафов: На Украине администрация Зеленского ведет борьбу против всех
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ведет борьбу не только против мэра Киева Виталия Кличко, но и против экс-главы государства Петра Порошенко и прочих потенциальных конкурентов на случай, если США прикажут проводить выборы, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее британская ежедневная газета The Times сообщила, что между Кличко и Владимиром Зеленским зарождается открытый конфликт. Зеленский якобы использовал военное положение и назначил в Киеве военную администрацию, сократив полномочия Кличко.

Асафов указал, что Зеленский, назначая на места глав администраций районов Киева своих людей, убирает тех, кто является частью команды Кличко. Эти методы, по его словам, сложно назвать демократическими, но для Украины это обычная история.

«И здесь конфликт есть, конфликт Зеленского и администрации против всех, плюс там внутри есть определенные несогласованности. Но, возвращаясь к Кличко, у его дальнейшей судьбы есть разные траектории, но победы там пока точно не просматриваются», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Политолог отметил, что Зеленскому невыгодно проводить выборы на Украине. В противном случае, он проведет их очень быстро, не дав никому собраться с силами, поэтому он продолжит всестороннее давление на потенциальных конкурентов, устраняя оппозицию в стране, добавил Асафов.

Ранее украинский политолог Юрий Романенко выразил мнение, что Зеленский планирует в ближайшее время ввести санкции против мэра Кличко. По его данным, под санкциями находятся уже 8300 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Группа врачей из Приморья продавала новорожденных за границу. Они выращивали эмбрионы под видом лечения

    Сборная Украины отказалась участвовать в ЧМ по киберспорту из-за допуска Белоруссии

    Песков высказался о скандале с пощечиной Макрону

    В Китае психически больной повредил фигуры воинов Терракотовой армии

    На Западе заявили о черной неделе для Зеленского

    Стало известно об инциденте на границе России из-за Германии

    WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств

    Союз армян России раскритиковал высказывания Пашиняна в адрес церкви

    Боевой лазер российского спецназа попал на видео

    Глава Пентагона заявил об угрозе Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости