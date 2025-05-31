Стали известны подробности дела о банде торговцев детьми из Владивостока

Во Владивостоке торговцы детьми готовили суррогатных матерей для иностранцев

Во Владивостоке банда врачей, продававших детей иностранцам, могли готовить суррогатных матерей для отправки за границу. Об этом со ссылкой на источники сообщает «РЕН ТВ».

По сведениям телеканала, обвиняемые оплодотворяли женщин образцами биоматериала иностранных граждан. После рождения детей оформляли на территории РФ с отметкой об отцовстве иностранного гражданина и вывозили.

Как ранее стало известно Telegram-каналу Shot, свою схему по торговле младенцами обвиняемые разработали еще в 2018 году и реализовывали ее в течение двух лет. По предварительным подсчетам, преступники успели продать 13 детей за 53 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Аналогичный случай произошел в 2020 году в Москве. Всего по делу проходят 19 фигурантов, среди которых три многодетных матери. У одной из них — Юлии Логиновой — на иждивении находятся 15 детей. Как выяснило следствие, подельницы Логиновой находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей. Их обеспечивали продуктами питания и медицинскими услугами, организовывали роды, а затем забирали новорожденных и регистрировали по подложным документам как своих детей.