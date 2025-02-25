Следствие по делу российских многодетных матерей о торговле детьми завершено

Следователи завершили расследование дела Логиновой о торговле детьми

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела о торговле детьми в отношении многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Патоки Станислав Кулов.

Женщинам предъявили обвинения по статье 127.1 УК РФ («Торговлями людьми») в окончательной редакции. Теперь они знакомятся с материалами дела. По мнению адвоката, его подзащитная может максимум проходить обвиняемой по статье 154 УК РФ («Незаконное усыновление») или за административное правонарушение из-за предоставления недостоверных сведений в регистрирующий орган.

Уголовное дело о торговле младенцами возбудили 16 октября 2023 года. Всего по делу проходят 19 фигурантов, среди которых три многодетных матери. У Логиновой на иждивении находятся 15 детей. Ранее результаты ДНК-тестов подтвердили продажу четырех мальчиков и трех девочек, которых при помощи Патоки усыновила и удочерила Юлия Логинова.

21 октября 2024 года срок предварительного расследования этого дела продлили на три месяца, до 16 января.

