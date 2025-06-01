Химическое оружие десятилетиями наводило ужас на солдат. Почему от него отказались?

Историк Белаш: химическое оружие потеряло свою актуальность

Выгрузка английских танков на причале Архангельского порта во время Гражданской войны, 1918 год . Фото: Репродукция ТАСС

Ядовитые газы использовались во многих локальных конфликтах, в том числе и после Второй мировой войны. При этом глобальные конфликты показали, что применение отравляющих газов против подготовленного противника не помогает выигрывать войну, нанося неприятелю сравнительно небольшой урон. Совсем другое дело, когда химическое оружие используется против врага, который не может ответить тем же, рассказал в интервью «Ленте.ру» военный историк Евгений Белаш.

«Головная боль, рвота с кровью»

В ходе гражданской войны в России наиболее массово химическое оружие применяли британские оккупационные войска на севере Европейской части страны — против красных.

По словам историка, англичане привезли с собой новейшее химическое раздражающее оружие, так называемые арсины («бомба М»), которые сбрасывались с самолетов массово, до 200 штук за один налет.

Своего рода твердая газовая шашка, которая зажигается и выбрасывается в сторону противника, который от боли практически мгновенно срывает с себя противогаз, поскольку мелкие частицы ядовитого дыма проходят сквозь фильтры противогаза. У пострадавших наблюдалась очень сильная головная боль, рвота с кровью, слезы, слабость в ногах Евгений Белаш историк

Несмотря на очень сильный моральный эффект от химических бомбардировок в рядах красноармейцев, британцам не удалось пробить их оборону, и осенью 1919 года они были вынуждены покинуть пределы России, направившись на родину.

В свою очередь, Красная армия применяла химические снаряды при подавлении Тамбовского мятежа в 1920-1921 годах.

Вернувшийся из изгнания на родину при помощи британцев император Эфиопии Хайле Селассие (второй слева) осматривает солдат патриотического полка, 16 марта 1941 года. Фото: Bettmann / Getty Images

По словам историка, достоверно известно о трех-четырех случаях стрельбы снарядами с отравляющими газами по повстанцам. Общее количество выпущенных снарядов в каждом случае — всего десятки, то есть во много раз меньше, чем требовалось по условиям Первой мировой.

Надо также учесть, что наиболее развитых отравляющих веществ Красная армия тогда не имела, используя запасы еще царского времени. Пострадал ли кто-то — неизвестно: стрельба велась по лесному массиву. С другой стороны, сам обстрел артиллерией даже обычными снарядами давал огромный моральный эффект, как и применение авиации Евгений Белаш историк

Франция и Испания использовали химическое оружие в Рифской войне 1921-1926 годов против восставших горцев Марокко, сбрасывая на них немецкие бомбы с ипритом с помощью тяжелого двухмоторного бомбардировщика Farman F.60 Goliath.

Белаш подчеркнул, что самолет поднимал в воздух от четырех до шести тонн бомб за один раз и, по воспоминаниям самого пилота, никакого видимого эффекта на горцев это не оказывало. Погода стояла очень жаркая и иприт, вероятно, быстро испарялся.

К тому же при небольшом количестве сбрасываемых бомб марокканцам достаточно было избегать места их падения, тем более, что разрывы их были хорошо видны издали

Куда более массово иприт сбрасывался с самолетов итальянцами в ходе Второй итало-эфиопской войны 1935-1936 годов. Однако назвать точные цифры жертв химической войны среди эфиопов эксперт затруднился, поскольку против своего противника Италия применяла также зажигательные бомбы, огнеметы, танки и артиллерию.

Эфиопская армия, почти не имевшая современной артиллерии и противогазов, ничего не могла этому противопоставить. Учитывая жару и то, что значительная часть местного населения традиционно ходила босиком, иприт оказался очень страшным и эффективным оружием против незащищенного противника, который ничем не мог ответить итальянцам Евгений Белаш историк

«Химоружие поставлялось Ираку США и Западной Европой»

Химическое оружие использовалось в Ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

Иранский священнослужитель в противогазе (слева) и боец мобилизованных добровольческих сил, одетый в костюм химзащиты, находятся на месте химической атаки иракских войск в Ошнавие, Иран, во время Ирано-иракской войны, 3 мая 1988 года Фото: Kaveh Kazemi / Getty Images

По словам историка, это яркий пример того (как и в случае с кайзеровской Германией в Первой мировой и императорской Японией во Второй мировой войнах), что когда нельзя победить обычными средствами, хватаются как за соломинку за химоружие, надеясь, что оно переломит ход боевых действий.

Первое применение химического оружия в Ирано-иракской войне — это осень 1983 года. Массовое применение произошло в феврале 1984-го. Применялся иприт, табун, распыляемый с учебно-тренировочных самолетов и зарин Евгений Белаш историк

В частности, химоружие использовалось в сражении за стратегически важный полуостров Фао, где находились нефтяные терминалы.

Несколько лет за этот полуостров шли упорные бои, но поскольку он был окружен болотами, там оказался позиционный тупик, как в Первую мировую войну Евгений Белаш историк

По словам Белаша, в 1988 году иракцы комбинированной атакой смогли отбить Фао, используя вертолетные десанты, боевых пловцов, очень тщательно подготовленную артиллерию, стрелявшую, в том числе снарядами с зарином.

Американский атташе в Ираке позже ходил по полю боя и подбирал шприцы с атропином, то есть с противоядием от зарина

Историк подчеркнул, что сырье для производства химического оружия поставлялось Ираку из США и Западной Европы, поскольку Иран на тот момент считался гораздо более ужасным противником.

Все хорошо понимали, что конкретные химикаты поставляются Ираку для выпуска химического оружия, но старательно делали вид, что ничего не замечают. Спустя несколько лет Саддама Хуссейна назовут ужасным диктатором, который применял химическое оружие против беззащитных курдов, но пока эти «беззащитные» курды воевали на стороне Ирана, это никого не беспокоило Евгений Белаш историк

Резюмируя, Белаш отметил, что пиком химической войны стала Первая мировая.

С тех пор развитие авиации, дальнобойной артиллерии, ракет, высокоточного управляемого оружия, беспилотных летающих аппаратов сделали применение химоружия практически ненужным.