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05:27, 1 июня 2025Россия

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло почти в два раза

Богомаз: Число пострадавших при обрушении моста увеличилось до 69 человек
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 69 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. До этого он рассказывал о 35 пострадавших.

По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в их числе один ребенок. Богомаз добавил, что госпитализировано 44 человека, а амбулаторно наблюдаются 22 человека.

Мост рухнул на пассажирский поезд вечером 31 мая. Предварительно, причиной обрушения мог стать подрыв, но официально эта версия на данный момент не подтверждалась. Жертвами обрушения моста стали семь человек, сообщил Богомаз.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

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