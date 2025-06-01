Глава Брянской области высказался о восстановления рухнувшего моста

Глава Брянской области Богомаз: Рухнувший мост не подлежит восстановлению

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что рухнувший на пассажирский поезд мост не подлежит восстановлению. Об этом пишет ТАСС.

Глава региона также добавил, что в ближайшее время начнется разбор завалов дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что в Брянской области объявили трехдневный траур в связи с ЧП с поездом. 2, 3 и 4 июня на всей территории региона будут приспущены флаги России и муниципальных образований, также будут отменены культурно-массовые развлекательные мероприятия.

Перед этим стало известно о видео с первыми минутами после схода поезда с рельсов. На кадрах видно, как очевидцы в темноте помогают выбираться людям из перевернутых вагонов.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. ЧП унесло жизни семи человек. Губернатор Александр Богомаз заявил, что мост был подорван. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что обрушение моста произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Кроме того, в ночь на 1 июня в Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал машинист.

