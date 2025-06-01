Первые минуты после схода поезда под Брянском попали на видео

Опубликованы первые минуты после схода поезда из-за обрушения моста под Брянском

Первые минуты после схода поезда из-за обрушения моста в районе Выгоничей под Брянском попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал RT в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как очевидцы в темноте помогают выбираться людям из перевернутых вагонов. Они светят фонариком и ориентируют одного из застрявших, как лучше спастись. Вокруг железнодорожного состава разбросаны вещи пассажиров.

По последним данным, авария с поездом унесла жизни семи человек, еще 73 гражданина пострадали.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о разборе завалов на месте обрушения моста. От отметил, что строение планируют восстановить.

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) выплатит родственникам погибших пассажиров поезда Климов — Москва при обрушении моста под Брянском по 2,2 миллиона рублей.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В случившемся заподозрили украинских диверсантов.