Первые минуты после схода поезда под Брянском попали на видео

Первые минуты после схода поезда из-за обрушения моста в районе Выгоничей под Брянском попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал RT в Telegram-канале.
На представленном ролике видно, как очевидцы в темноте помогают выбираться людям из перевернутых вагонов. Они светят фонариком и ориентируют одного из застрявших, как лучше спастись. Вокруг железнодорожного состава разбросаны вещи пассажиров.
По последним данным, авария с поездом унесла жизни семи человек, еще 73 гражданина пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о разборе завалов на месте обрушения моста. От отметил, что строение планируют восстановить.
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) выплатит родственникам погибших пассажиров поезда Климов — Москва при обрушении моста под Брянском по 2,2 миллиона рублей.
Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В случившемся заподозрили украинских диверсантов.