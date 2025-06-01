В Брянской области заявили о разборе завалов на месте обрушения моста

Брянский губернатор Богомаз заявил о разборе завалов на месте обрушения моста

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о разборе завалов на месте обрушения моста. Российский глава отметил, что мост намерены восстановить, передает РИА Новости.

Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. До этого брянский губернатор рассказал, что восьмимесячный мальчик, пострадавший в результате инцидента, находится в тяжелом состоянии. Ребенка планируют направить на лечение в Москву.

По последним данным, жертвами чрезвычайного происшествия с поездом в Брянской области стали семь человек, еще 73 пострадали.

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) выплатит родственникам погибших пассажиров поезда Климов — Москва при обрушении моста под Брянском по 2,2 миллиона рублей.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В случившемся заподозрили украинских диверсантов.