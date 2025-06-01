Стало известно о выплатах семьям погибших при обрушении моста в Брянской области

РЖД выплатят семьям погибших пассажиров поезда под Брянском по 2,2 млн руб

Российские железные дороги (РЖД) выплатят семьям погибших пассажиров поезда «Климов — Москва» при обрушении моста под Брянском по 2,2 миллиона рублей. Об этом стало известно ТАСС.

Помимо этого компания организует бесплатный проезд до Брянска для родственников жертв и пострадавших, уточнили в пресс-службе РЖД.

По последним данным, жертвами чрезвычайного происшествия стали семь человек, еще 73 пострадали.

До этого сообщалось, что среди раненых есть четверо детей, двое из них находятся в состоянии средней тяжести. Несовершеннолетних доставили в местные больницы.