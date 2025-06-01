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10:18, 1 июня 2025Россия

Выросло число пострадавших после подрыва моста в Брянской области

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 73 человек
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Число пострадавших после подрыва моста в Брянской области выросло до 73 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, среди пострадавших четверо детей, двое из которых в состоянии средней тяжести. Их доставили в местные больницы. Раненого младенца, находящего в тяжелом состоянии собираются доставить в клинику доктора Рошаля в Москве.

По последним данным, в результате подрыва опор моста в Выгоничском районе Брянской области погибли семь человек.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В случившемся подозревают украинских диверсантов.

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