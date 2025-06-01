Грузовик загорелся на трассе в российском регионе

Губернатор Амурской области Орлов: На трассе Чита – Хабаровск загорелся грузовик

Грузовик с человеком внутри загорелся на трассе Чита — Хабаровск, сообщил в Telegram губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, в результате пострадал водитель.

Глава региона уточнил, что возгорание началось с прицепа грузового авто. На данный момент оно было устранено.

Орлов добавил, что правоохранители и экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее Орлов сообщил, что в Приамурье не допустили атаку дронов на местный аэродром. «Ударов с использованием БПЛА на авиабазу "Украинка" и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем», — сообщал он.

Ранее в Минобороны раскрыли последствия атаки дронов ВСУ на российские военные аэродромы.