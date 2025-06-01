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20:10, 1 июня 2025Россия

Грузовик загорелся на трассе в российском регионе

Губернатор Амурской области Орлов: На трассе Чита – Хабаровск загорелся грузовик
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Грузовик с человеком внутри загорелся на трассе ЧитаХабаровск, сообщил в Telegram губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, в результате пострадал водитель.

Глава региона уточнил, что возгорание началось с прицепа грузового авто. На данный момент оно было устранено.

Орлов добавил, что правоохранители и экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее Орлов сообщил, что в Приамурье не допустили атаку дронов на местный аэродром. «Ударов с использованием БПЛА на авиабазу "Украинка" и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем», — сообщал он.

Ранее в Минобороны раскрыли последствия атаки дронов ВСУ на российские военные аэродромы.

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