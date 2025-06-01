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19:29, 1 июня 2025Россия

Раскрыты подробности предотвращения атаки в Амурской области

Глава Амурской области Орлов: Ударов по авиабазе не допустили
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Амурской области не допустили атаку беспилотников на аэродром, заявил губернатор региона Василий Орлов. В своем Telegram-канале он раскрыл подробности предотвращения удара.

«Ударов с использованием БПЛА на авиабазу "Украинка" и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем», — сообщил глава области.

Он добавил, что 1 июня на трассе «ЧитаХабаровск», в районе пгт Серышево, загорелся прицеп грузового автомобиля. «Пожар потушен, пострадал водитель», — написал Орлов.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Ранее Минобороны России подтвердило масштабную атаку дронов. По данным ведомства, целями были военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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