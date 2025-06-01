Пожар в подмосковном Красногорске локализовали

Пожар на территории предприятия «Колесник» в Красногорске локализовали

Пожарные сумели локализовать пожар, возникший на территории обувного предприятия «Колесник» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Ранее были опубликованы кадры пожара. На них был виден большой столб густого черного дыма, который, по словам очевидцев, можно было наблюдать из разных районов города.

Позднее стало известно, что возгорание произошло в поселке Новый на территории предприятия «Колесник», занимающегося производством резиновой обуви.