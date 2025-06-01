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22:07, 1 июня 2025Интернет и СМИ

Экс-участница «Дома-2» погибла в своем доме

KP.RU: Экс-участница «Дома-2» Белая погибла в результате несчастного случая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Экс-участница телевизионного проекта «Дом-2» 24-летняя Кристина Белая погибла в своем доме в городе Карталы Челябинской области. Причину ее смерти раскрыла «Комсомольская правда» (KP.RU).

«Я на данный момент услышала очень много версий, которые очень и очень далеки от правды. С Кристиной произошел несчастный случай», — приводит газета слова подруги погибшей Яны Яхиной.

Ранее стало известно, что бывший участник «Дома-2» Филипп Чубуков выпал из окна шестого этажа в Москве. В полицию обратилась жительница квартиры на первом этаже, которая проснулась от громкого хлопка за окном.

До этого сообщалось, что экс-участник телепроекта Евгений Щербаков погиб на Украине. Как писало агентство УНИАН, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

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