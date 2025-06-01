Следственный комитет раскрыл подробности обрушения моста в Брянской области

СК: Обломки рухнувшего моста упали на поезд в Брянской области

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России раскрыло подробности обрушения моста в Брянской области. Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, информация о ЧП поступила 31 мая в 22:50 по московскому времени.

«Поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд», — рассказали в ведомстве.

На место сразу после этого отправились экстренные службы, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Ранее в МЧС уточнили, что жертвами происшествия стали три человека. Еще 28 были госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь.